В Атырауской области в двухэтажке обвалился пол (видео)

Жильцы опасаются обвала стен и полов во всем здании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" пожаловались жители многоквартирного жилого дома в с.Ганюшкино. Оказалось, что 9 февраля по ул. Гилаева, 36 обрушились плиты пола в 2-этажке. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время жители опасаются, что обвал несущих стен и полов может произойти в любое время в других квартирах. По словам обратившихся жильцов, акимат попросил жителей одного из 3-х подъездов покинуть свои квартиры и переночевать у родственнико