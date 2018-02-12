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Происшествия

В Атырауской области в двухэтажке обвалился пол (видео)

Жильцы опасаются обвала стен и полов во всем здании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" пожаловались жители многоквартирного жилого дома в с.Ганюшкино. Оказалось, что 9 февраля по ул. Гилаева, 36 обрушились плиты пола в 2-этажке. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время жители опасаются, что обвал несущих стен и полов может произойти в любое время в других квартирах. По словам обратившихся жильцов, акимат попросил жителей одного из 3-х подъездов покинуть свои квартиры и переночевать у родственнико
gorod
В Атырауской области в двухэтажке обвалился пол (видео)
Жильцы опасаются обвала стен и полов во всем здании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео В чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области" пожаловались жители многоквартирного жилого дома в с.Ганюшкино. Оказалось, что 9 февраля  по ул. Гилаева, 36 обрушились плиты пола в 2-этажке. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время  жители опасаются, что обвал несущих стен и полов может произойти в любое время в других квартирах. По словам обратившихся жильцов, акимат попросил жителей одного из 3-х подъездов покинуть свои квартиры и переночевать у родственников, при этом оставив жителей других подъездов в этом же доме. - Данный дом считается аварийным ориентировочно с середины 2000 года. Подтверждающий документ имеется у жителей этого дома. Жители домов неоднократно обращались в местный акимат, но данной проблемой до сегодняшнего инцидента никто не занимался и не обращал внимания, - пишет пользователь Timson Ratimod. Как прокомментировали в пресс-службе ДЧС Атырауской области , расследованием происшествия,  которое имело место в с.Ганюшкино занимается комиссия, созданная по поручению акима Курмангазинского района. - 9 февраля в 23.50 в 12 квартире 2-этажного аварийного дома, расположенного по ул. Гилаева, 36, частично обвалился пол в подвальное помещение. Разлом дала бетонная плита площадью 7 кв. м (общая площадь дома 540 кв. м). Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, которая занимается  вопросами переселения жильцов, - пояснили в ДЧС. В настоящее время в 16-квартирной двухэтажке проживает 70 человек, все они являются собственниками квартир. Двухэтажка была построена в 1970 году. DqucsNrL7cU Ерлан ОМАРОВ
дом Обвал двухэтажка

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