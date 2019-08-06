Справочно: Эстрозы вызываются паразитированием личиночных фаз развития мух из семейства Oestridae. Все они являются паразитами носовых полостей, лобных и придаточных пазух лицевой части головы различных животных - овец, верблюдов, лошадей, северных оленей.

Справочно: Алкалоиды (от араб, алкалы — щелочь) — группа азотсодержащих- органических соединений преимущественно растительного происхождения, обладающих щелочными свойствами.

Справочно: Кадмий - один из самых токсичных тяжелых металлов и поэтому Российским СанПиНом он отнесен ко 2-му классу опасности - "высокоопасные вещества". Некоторые источники даже называют кадмий "наиболее опрасным экотоксикантом на рубеже тысячелетий".

Иллюстративное фото из архива "МГ" - По данным местных исполнительных органов Жылойского района Атырауской области 3 июля 2019 года в селе Ақкиізтоғай пало 3 головы верблюда, 9 июля – 3 головы, 12 июля – 6 голов. У павших верблюдов отобраны патологические материалы для исключения особо опасных болезней животных, а также проба воды и корма и направлены в Атырауский областной филиал РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория». Согласно лабораторным исследованиям на особо опасные болезни животных результат - отрицательный, - сообщается на сайте минсельхоза. - Вместе с тем, 15 июля в г. Кульсары мкр. «Жандырасын» пало - 4 верблюда. Отобраны пробы, ведутся лабораторные исследования. Между тем, как стало известно, 28 июля пало еще три верблюда, и ветеринарными врачами при вскрытии для отбора патологического материла в носоглотке обнаружены личинки эстроза в большом количестве. - На сегодняшний день, со стороны Атырауского областного филиала РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» проводятся лабораторные исследования. Всего в период с 3 июля по 28 июля в Атрыауской области зарегистрирован падеж 19 голов верблюдов в нескольких селах, - говорится в сообщении минсельхоза.Между тем, падеж верблюдов наблюдается и в Мангистауской области.. От павших верблюдов для исключения особо опасных болезней был отобран патологический материал, а также отобраны пробы воды и корма, которые направили в Мангистауский областной филиал РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» для лабораторных исследований. Согласно результатам экспертизы причиной смерти животных стало отравление алкалойдами.Вместе с тем, РГП «Нациоанльный референтный центр по ветеринарии» от 1 пробы выявлено превышение нормы кадмия.- Среди владельцев животных проведены разъяснительные работы в части смены пастбища и водопоя. На сегодняшний день, в областях эпизоотическая ситуация стабильная и находится на постоянном контроле у ветеринарных служб регионов, - сообщили в министерстве.