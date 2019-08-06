Участников форума проинформировали о новых механизмах поддержки и новых проектах для реализации потенциала на селе. Для этого приехала делегация лидеров из столицы и других городов Казахстана. Были даны установки по модели «Цели устойчивого развития». Повышение благосостояния и качества жизни на селе через развитие женского предпринимательства вполне реальная планка. За счет него можно также решать и социальные вопросы и обеспечить продовольственную безопасность. - 42 процента жителей Казахстана — это сельские жители. У нас в регионе такой же показатель. Активность сельчан имеет большое значение для развития экономики страны в целом. Мы должны обращать вместе внимание на проблемные вопросы, - сказал открывая форум заместитель акима области Габидолла Оспанкулов. Значительно возросла роль женщин на политическом олимпе. Активно выдвигаются женщины в депутаты. 22 процента представленности женщин на уровне районных и областных маслихатов. 348 женщин акимов сельских округов. Всего 5 женщин в стране - акимы районов. Этого мало. Кадровый резерв нужно формировать на равных условиях, считают западноказахстанцы. Участники встречи уверены, что площадка форума также позволит определить новых лидеров среди представительниц прекрасного пола. Очень хорошо идет на селе тепличное дело. Что можно развивать в каждом подворье, говорили выступающие из столицы. Призывали также заняться пчеловодством. А для большего масштаба очень важна кооперация на селе, чтобы успешно идти вперед и повышать показатели экономики. Следуя постановлению правительства о безвозмездных грантах для многодетных и одиноких матерей, женщины-лидеры привезли много интересных бизнес-кейсов. - Например, такая модель «корова на балконе». Это когда женщина покупает корову и сдает ее в личное подворье или крестьянское хозяйство на селе. Если посчитать, то в день корова дает 12 литров молока в среднем. Из них 3 литра берет хозяйка скота, а остальные идут фермеру. Такая практика успешно идет в России, и у нас тоже есть хорошие примеры. Кроме того, мы хотим реализовать цели устойчивого развития. В ЗКО в этот проект самой первой вступила Светалана Маутеева. Ее хозяйство основано в 2008 году. Сейчас она — успешный предприниматель в Бурлинском районе, - сказала председатель правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global» Салтанат Рахимбекова. В бизнес женщины идут обдуманно, пройдя обучение, четко определяя свою позицию, занимая нужные ниши и пользуясь всеми благами, которые дает государство. Так, в области поддержано около 13 тысяч проектов на сумму 2,6 трлн тенге. Выплачено 224 млрд тенге субсидий. Бурное обсуждение новых проектов продолжилось на секционных практических сессиях.