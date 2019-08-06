В областном центре прошел рейд по незаконно установленным торговым киоскам и рекламным конструкциям, портящим архитектурный облик города, сообщается на официальной странице в Facebook акимата г.Атырау. В состав рабочей группы по ликвидации незаконно уставленных объектов рекламы и торговых точек вошли специалисты отдела предпринимательства и туризма, отдела архитектуры, земельного отдела, а также рабочие ТОО "Спецавтобаза". В течение дня участники рейда ликвидировали порядка двадцати незаконных рекламных вывесок и киосков, портящих архитектурный облик города. - Все незаконно установленные объекты рекламы и несанкционированные торговые точки были демонтированы. Предварительно владельцам малых объектов бизнеса - ларьков с фастфудом, шиномонтажных, обувных мастерских и парикмахерских были выданы уведомления об устранении нарушений, - рассказал заместитель акима г.Атырау Жумабек Каражанов. Городские власти отметили, что работа в данном направлении будет продолжена.