Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 августа, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, где рассказали последствия порывистого ветра. По словам начальника ГЭС "ЗапКазРЭК" Валерия Диминтевского, из-за ветра 5 августа по городу и области начались массовые отключения и обрывы линий электропередач. - Было зафиксировано 105 обрывов. Все силы были брошены на то, чтобы обесточить объекты и чтобы люди не попали под напряжение. Восстановительными работами вчера (5 августа - прим. автора) мы не занимались. Естественно, жизненно важные объекты подключали, такие как кардиологический центр и так далее. На данный момент по городу отключено 18 воздушных линий. Было задействовано 6 ремонтных бригад и 2 аварийные, - пояснил Валерий Диминтевский. - На данный момент около 3 тысяч абонентов остались без напряжения по городу и одна тысяча по пригороду. Руководитель ЖКХ г.Уральск Миржан Нуртазиев отметил, что в связи сильным ветром в ТОО "Жайық Таза Қала" поступило 60 обращений по факту обрушения деревьев. - В тот же день было отработано 20 адресов. Падение деревьев произошло на тротуары, дороги, а также на газопроводы. На эти случаи было задействовано 6 бригад ТОО "Жайық Таза Қала", 60 работников и 10 единиц техники. Работы велись до 23.00, - рассказал Нуртазиев. Между тем, заместитель начальника ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов дополнил, что по линии 112 поступило более 400 звонков, и на 109 более 300 звонков. - До сих пор поступают звонки и обращения, обстановка стабильная, идёт ликвидация последствий, - сказал Акылбек Ахметжанов.