Как сообщили на официальной странице акимата Западно-Казахстанской области в Facebook, сегодня, 6 августа, аким области Гали Искалиев провел оперативное совещание в диспетчерской службе АО «Горэлектросеть» по устранению последствий сильного ветра в ЗКО. - Вследствие мощнейших порывов 4 000 абонентов были отключены от электроэнергии, кроме того, по причине отсутствия электропередачи в КНС в микрорайонах Арман, Коктем, Сарытау и Зачаганск остановлена подача воды. Акимом области отмечена слабая готовность к таким чрезвычайным ситуациям и низкая оснащенность АО «ЗапКазРЭК» автогидроподъемниками, необходимыми для быстрого восстановления электропередач, - сообщается на странице акимата ЗКО. Также стало известно, что в ходе совещания глава региона поручил соответствующим службам и акимату г.Уральска привлечь дополнительно автотранспорт и принять меры совместно с АО «ЗапКазРЭК» для дальнейшего восстановления линий электропередач в населенных пунктах. Фото взяты c официальной страницы акимата ЗКО в Facebook