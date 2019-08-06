Очевидцы рассказали, что взрывное устройство было найдено возле мусорных контейнеров. Однако заместитель управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов заявил, что "все хорошо, ничего не случилось". Тем не менее, полицейские оцепили мусорные контейнеры , а также перекрыли дорогу. Также стало известно, что взрывное устройство обнаружили работники ТОО "Жайк Таза Кала". Коммунальщики подтвердили наличие взрывного устройства возле мусорных баков. На место прибыли саперы. Другие подробности выясняются.