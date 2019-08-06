Аким ЗКО Гали Искалиев написал на своей странице в Facebook, что все аварийные и спасательные службы работают в усиленном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   В городе и области устраняют последствия ураганного ветра. Между тем, и на сегодня, 6 августа, в ЗКО объявлено штормовое предупреждение. В регионе снова ожидаются гроза и сильный ветер. - В связи с усилением ветра до 28 метров в секунду в городе Уральск и городе Аксай, а также в районах области повреждаются крыши домов и зданий, происходят обрывы линий электропередач, падают старые деревья, было возгорание ТБО в городе и степной травы вокруг полигона. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все аварийные и спасательные службы работают в усиленном режиме, инфраструктура восстанавливается. В случае, если по причине сильного ветра вашему имуществу нанесен ущерб, прошу зафиксировать данное происшествие и сообщить на номер "112" или в местные исполнительные органы на районном уровне, - отметил на своей странице аким ЗКО. Сильнейший ураганный ветер пронесся над ЗКО вчера, 5 августа. В городе и районах области были повалены десятки деревьев, из строя вышли светофоры, огромные ветки разбили несколько автомобилей, без кровли остались школы и другие социальные объекты, а также дома. Слетевший с крыши кусок шифера попал в голову 8-летней девочки.