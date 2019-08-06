Сточные воды образовали огромные лужи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Порыв на КНС обнаружили корреспонденты "МГ". Сточные воды текли рекой и запах стоял невыносимый. С утра жители Зачаганска пожаловались, что у них нет света и воды. - Понятно, что вчера была непогода, скорее всего, произошли обрывы линий электропередач. Ветер был очень сильный. Теперь нет электричества. Но вот почему нет воды - непонятно. Как может быть связана непогода и вода. Почему до сих пор никто не устранил аварию? На дворе 21 век, а у нас ни света, ни воды, - пожаловалась жительница поселка Зачаганск Айгуль. Однако в "Батыс су арнасы" заявили, что отсутствие воды в Зачаганске не связаны с порывом на канализационном коллекторе. - В Зачаганске нет воды, потому что нет электричества. Из-за отсутствия электроэнергии отключена КНС-20. Авария на КНС-19 устраняется в штатном режиме, отключений и снижения давления воды в городе нет, - пояснил технический директор "Батыс су арнасы" Арман Кенжебаев. Напомним, 29 мая почти весь город остался без воды из-за порыва магистральной сети КНС. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города еще в течение 2 дней оставалась без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Подача воды была возобновлена 30 мая. 27 июня на КНС снова произошел порыви часть уральцев осталась без воды. Власти города сразу же организовали подвоз воды. Между тем, столичный поставщик не согласен с версией о причинах аварии на КНС в Уральска. Для выявления истинных причин аварии руководство компании ТОО "Amitech Astana" предложило провести экспертизу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  