Противоопухолевые капсулы "Дабрафениб" ("Тафинлар") пациенты смогут получать через аптеки по назначению врача из расчёта курса лечения, сообщает informburo.kz

Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании Формулярной комиссии Минздрава РК приняли решение внести ряд онкологических лекарственных средств, в том числе и "Дабрафениб" в перечень бесплатных лекарств на амбулаторном уровне, сообщает министерство на своей странице в Facebook. "Эта норма позволит пациентам получать данные препараты через аптеки по назначению врача из расчёта курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении из расчёта трёх месяцев", – говорится в сообщении. Единым дистрибьютором уже закуплен заявленный медицинскими организациями годовой объём онкологического препарата "Дабрафениб" ("Тафинлар"). Он будет поставлен в регионы согласно утверждённому графику поставок. До этого решения Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан на просьбы больных о бесплатном обеспечении лекарственным препаратом Тафинлар (Дабрафениб) отказывал. Отмечая, что он не входит в утверждённый Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определёнными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами. В мае 2019 года самое дорогое лекарство в мире допустили к использованию в США. Курс лечения стоит более 2 млн долларов. Препарат предназначен для детей со спинальной мышечной атрофией, которая в 90% случаев приводит к смерти.