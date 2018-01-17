С открытием объекта было создано 30 рабочих мест для жителей города Кульсары. Площадь теплицы составляет 2 гектара. Обучением специалистов занимались опытные агрономы и технологи из Голландии. В теплице, полностью оснащенной современным оборудованием, применяют метод капельного орошения. Инициатор данного объекта директор ТОО «Атырау-Сауда» Алимжан БАЙЖИГИТОВ. Закуп оборудования для теплицы был осуществлен при поддержке одной из подрядных организаций компании ТШО, была выделена сумма в размере более 2 млн евро. Само же строительство профинансировал предприниматель из личных средств. Первый урожай появится уже через пару месяцев. - Хорошее качество овощей, выращенных в теплице, гарантирует новейшее оборудование, дополнительный уход за рассадой, капельное орошение, система очистки воды. Наша главная цель - добиться ценовой доступности местной продукции для населения, - рассказал инициатор проекта Алимжан БАЙЖИГИТОВ. Отметим, что в Атырауской области число предпринимателей, которые желают открыть теплицы, с каждым годом увеличивается. Так, в ближайшем будущем планируется строительство промышленной теплицы на площади 10 га в Махамбетском районе, для этого ведется работа по выделению земельного участка с подведенной инфраструктурой.