Сегодня, 20 февраля, председатель Верховного суда Республики Казахстан Кайрат МАМИ представил руководителям органов власти, правоохранительных органов, а также коллективу областного суда нового председателя Маргулана БЕКТУРГАНОВА. Маргулан БЕКТУРГАНОВ родился в 1969 году в городе Алматы. Трудовую деятельность начал в 1986 году лаборантом КазНИИ судебных экспертиз в городе Алматы. В судебной системе он проработал более 17 лет, в том числе работал председателем Мугалжарского районного суда Актюбинской области, председателем Коргалжинского районного суда Акмолинской области, судьей Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области и города Астаны, председателем кассационной судебной коллегии Мангистауского областного суда. Председатель Верховного суда Қайрат МАМИ пожелал Маргулану БЕКТУРГАНОВУ успехов на новой должности.