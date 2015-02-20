bekturganovПредседателем Атырауского областного суда назначен Маргулан БЕКТУРГАНОВ. До этого назначения он возглавлял Жамбылский областной суд. Сегодня, 20 февраля, председатель Верховного суда Республики Казахстан Кайрат МАМИ представил руководителям органов  власти, правоохранительных органов, а также коллективу областного суда  нового председателя Маргулана БЕКТУРГАНОВА. Маргулан БЕКТУРГАНОВ родился в 1969 году в городе Алматы. Трудовую деятельность начал в 1986 году лаборантом КазНИИ судебных экспертиз в городе Алматы. В судебной системе он проработал более 17 лет, в том числе работал председателем  Мугалжарского районного суда Актюбинской области, председателем Коргалжинского районного суда Акмолинской области, судьей Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области и города Астаны,  председателем кассационной судебной коллегии Мангистауского областного суда. Председатель Верховного суда Қайрат МАМИ пожелал Маргулану БЕКТУРГАНОВУ успехов на новой должности.