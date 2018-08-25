Иллюстративное фото 27 июля этого года был подписан трехсторонний договор между акиматом города Атырау, всеми шестью компаниями - перевозчиками и оператором системы ТОО «SMART-ЖКХ» о внедрении электронной системы оплаты проезда в городе Атырау. Пилотный проект электронного билетирования в общественном транспорте будет внедрен в целях повышения экономической эффективности работы пассажирского транспорта, улучшения криминогенной обстановки, получения дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет от усиления контроля за количеством оказанных услуг ЭСОП. - Мы уверены, что электронное билетирование в автобусах позволит выявить реальный пассажиропоток в общественном транспорте, что позволит вывести денежные средства из теневого оборота и субсидировать перевозчиков по социально-значимым маршрутам. Проект будет внедрен в рамках исполнения Государственной программы «Цифровой Казахстан», - рассказал заместитель акима г.Атырау Мейрим Калауи. Отметим, что уже в сентябре данная система будет запущена в пилотном режиме. Кроме того, для решения проблемы нехватки пассажирского транспорта в городе при поддержке областного филиала АО "НК СПК «Атырау» планируется закупить 35 новых автобусов, которые уже будут оснащены электронной системой оплаты проезда КГУ "Смарт Атырау".