Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал председатель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Жандос САМАТОВ, у частных судебных исполнителей на август 2018 года находилось на исполнении в пользу коммунальных предприятии порядка 8 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 400 млн тенге. - Взыскания проводятся в основном в пользу АО «Жайыктеплоэнерго», ТОО «Батыс Су Арнасы», АО «Казтрансгазаймак», КСК, долги по электроэнергии, мусору и так далее. Частными судебными исполнителями удалось исполнить порядка 3 тысяч исполнительных производств на сумму более 170 млн тенге, - рассказал Жандос САМАТОВ. Выяснилось, что долги возвращали путем ареста банковских счетов должников, выставление инкассовых распоряжений на банковские счета должников (документ, используемый для изъятия денег с банковского счета отправителя денег без его согласия - прим. автора). А также удержание с заработных плат должников и выставление ограничения на движимое и недвижимое имущества должника. По словам Жандоса САМАТОВА, при взыскании долгов положительный результат дает выставление на должника временный запрет на выезд за пределы страны и привлечение к административной ответственности, что влечет за собой наказание в виде штрафа, либо в виде административного ареста сроком до 5 суток. Стоит отметить, что горячую воду после нескольких отключений, в квартиры уральцев подали 15 августа . По словам генерального диктора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, между их предприятием и газовиками была достигнута определенная договоренность. На данный момент долг ТЭЦ перед поставщиком газа составляет 290 млн тенге, а долг населения перед тепловиками - 400 млн тенге. Мурат БАЙМЕНОВ также рассказал, что работа по аресту имущества должников продолжается. Так, при помощи системы "Автоураган" отслеживаются и водворяются на штрафстоянки автомобили должников, людям запрещен выезд за границы республики из-за долгов перед тепловиками. Более того, по словам гендиректора предприятия, сейчас готовятся документы на продажу одной из квартир, хозяева которой задолжали за тепло огромную сумму.