Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые жители и гости города Уральск! Мы рады сообщить приятную новость – в рамках реализации ГП «Цифровой Казахстан» и концепции «Smart City» акиматом города Уральск совместно с Управлением информатизации, государственных услуг и архивов ЗКО (@smarturalsk) и компанией АО «Казахтелеком» в городе запущен проект - открытый бесплатный общественный Wi-Fi на площади им. Первого Президента, - говорится в сообщении. Так, любой желающий, находясь на площади, может получить доступ к бесплатной сети Интернет. Подключиться к бесплатному интернету можно по следующей схеме: Необходимо найти сеть Wi-Fi: aqWiFi_001; После подключения к сети необходимо зайти на браузер (Google Mozilla/Crome, Yandex или любой другой); После всплывет окно с рекламным роликом на 15-25 секунд (окно будет всплывать каждые 15 минут); Далее можно выходить в сеть. В целях обеспечения безопасности все устройства (Mас-адреса), входящие в сеть, будут регистрироваться в специальном программном обеспечении. Следует отметить, что свое название новая площадь в Уральске получила весной нынешнего года. 31 мая депутаты областного маслихата Западно-Казахстанской области единогласно проголосовали за наименование новой площади именем Первого президента Казахстана. По словам депутата Ляны Турсыновой, такое предложение поступило от жителей города. Напомним, разговоры о наименовании новой площади в Уральске начались еще в прошлом году. Однако тогда в ономастической комиссии сообщили, что предложение было направлено в республиканскую комиссию для согласования. Слушания о присвоении названий улицам в микрорайоне Жулдыз, ПДП-1 и новой площади прошли еще 12 января в школе №2. Как выяснилось, ономастическая комиссия приняла решение, что новая площадь, расположенная между 6 и 7 микрорайонами, будет названа в честь первого президента Казахстана. Строительство новой площадь в пятом микрорайоне Уральска началось еще в 2014 году. Там имеется центр творчества имени Кадыра Мырза Али, дворец бракосочетания, Дом дружбы и суд №2. Площадь расположена на 7 гектарах земли, общая ее вместимость порядка 10 тысяч человек. Здесь же установлено порядка 15 фонтанов. Ее стоимость составила 1,5 миллиарда тенге.