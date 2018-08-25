Цель проекта «DigitalLife» - познакомить казахстанцев с возможностями и преимуществами, которые открывают для их повседневной жизни смартфоны и мобильные приложения. Слушателями мастер-классов и курсов стали школьники и их родители, студенты, представители малого и среднего бизнеса, журналисты, блогеры и даже пенсионеры.Этот курс стал пользоваться огромной популярностью буквально с публикацией первого анонса. Ведь на нем взрослое поколение в возрасте от 50 лет и старше училось пользоваться смартфонами, чтобы преодолеть «цифровой барьер».Самому взрослому участнику этого курса было 83 года. Именно на занятиях курса его слушатели, казахстанские пенсионеры, впервые завели аккаунты в социальных сетях, научились скачивать приложения для смартфонов и планшетов, создавать группы в мессенджерах и, конечно, общаться! Благодаря занятиям, Воронина Наталья Зотовна из Костаная теперь оплачивает коммунальные услуги онлайн, а Давлетгиреева Альфия Хамитовна научилась делать видеозвонки, отправлять голосовые сообщения и снимать фото и видео на смартфон. - Мне 55 лет. Я работаю. Была ситуация, когда коллега попросила на WhatsApp выслать фото документа. У меня есть смартфон, но для того, чтобы выполнить просьбу, пришлось обращаться к молодым коллегам. А это не всегда удобно. Благодаря 5-ти дневным занятиям удалось узнать, что смартфон придумали для того, чтобы облегчить нам жизнь.Социальные сети, приложения для обучения, фото и видео важных моментов - все это у нас в кармане, - делится впечатлениями Манепова Гульнара Мирашевна из Актобе За три года работы проекта тренинг «Апашки, аташки и смартфон» посетили 500 пенсионеров из 14 городов Казахстана.Мобильные технологии дают уникальные возможности для обучения и саморазвития. Сотни студентов, школьников и педагогов из 16 городов Казахстана узнали, как через мобильные приложения в смартфонах найти курсы по интересующим специальностям, в каких приложениях удобно учить иностранные языки. - Я узнала о многих приложениях, и в будущем я хотела бы их использовать. У нас сейчас идет предмет «Телерадиожурналистика», мы очень часто редактируем, и сегодня я узнала про приложения, в которых можно монтировать видео. Для меня также очень важно изучение языков. Я поняла из сегодняшнего тренинга, что изучать английский нужно, без него никуда. Есть и приложения для его изучения. Это здорово. Это плюс для моего дальнейшего развития. А еще мне очень понравились VR-очки. Спасибо за такую возможность, - рассказала Ризанур Касенова, студентка 1 курса КГУ имени А. Байтурсынова.Этот мастер-класс рассказывал, как с помощью мобильных технологий обезопасить своего ребенка от угроз внешней среды и виртуальной, как помочь себе в опасных ситуациях. На мастер-классе тренеры научили взрослых пользоваться системами по отслеживанию местоположения ребенка, рассказали о том, как пользоваться услугой «Родительский контроль» от Kcell и отгородить детей от «взрослого» контента. - Представленный на родительском собрании материал о мобильном приложении «Родительский контроль» уместен, злободневен, просто необходим для обеспечения безопасности детей. Предложена информация в доступной форме, живо, интересно. Родители выступили в роли активных слушателей: задавали много вопросов. Благодарны за разъяснительную работу после тренинга! Спасибо!, - поделилась впечатлениями Балгабекова Татьяна Владимировна, директор СОШ № 58 г. Караганда.Благодаря этому мастер-классу любой желающий мог узнать о том, как использовать современные технологии для рекламы и продвижения своих товаров через социальные сети и интернет. Участники курса получили навыки написания коммерческих текстов, научились анализу рынка с использованием мобильных приложений, узнали, познакомились с продвижением в социальных сетях и с системами по управлению проектами. Тренеры рассказали о том, как продавать и покупать товары через интернет, как быстро заказать авиабилеты, как распланировать задачи и бронировать жилье, как повысить личную эффективность. - Мастер-класс «SМM для бизнеса» оказался очень полезным. Теперь я буду больше уделять внимание развитию своего бизнеса в интернете и привлечению клиентов с помощью него, так как моя основная целевая аудитория – это женщины, которым будут интересны наши услуги, - отметила Есения Сабитова директор Салона красоты «Есения» в Петропавловске.И хотя трехлетний проект завершился, для «Кселл» было важно, чтобы знания по эффективному применению смартфонов и мобильных приложений распространялись дальше. Поэтому компания обучила 82 волонтера, которые могут проводить курсы и мастер-классы и передавать полезную информацию тем, кто хочет быть частью цифрового мира. Выпускники школы digital-волонтеров из Астаны и Павлодара уже успели поучаствовать в организации и проведении курсов «Апашки, аташки и смартфон» и «Мобильная безопасность» в своих городах - Мне было интересно узнать, как проводятся тренинги. Также для меня было важно узнать, как донести информацию до человека, чтобы он поверил в тебя и поверил, в то, что ты ему говоришь. Как убрать все сомнения, все «но» и «против», выслушать каждого, послушать его мнение. Во-вторых, это огромный опыт для меня и для остальных участников курса, - рассказал digital-волонтер Сергей Колпаидиков из Шымкента. - При запуске проекта мы хотели рассказать казахстанцам о тех безграничных возможностях для повышения качества жизни, которые им дают мобильные технологии и смартфоны. Нам было очень важно, чтобы участники наших мастер-классов и курсов узнали обо всех возможностях смартфонов и начали их применять в своей жизни. За три года работы мы провели 298 мастер-классов и курсов в 17 городах страны. Около 8 тысяч человек научились эффективно применять смартфон для улучшения здоровья, в обучении, в воспитании детей, в бизнесе и во многих других аспектах жизни. За три года мы открыли для сотен апашек и аташек как это просто, здорово и интересно общаться при помощи цифровых технологий коммуникации.Спасибо всем, кто работал над реализацией DigitalLife, за профессионализм и трудолюбие. Спасибо всем участникам проекта за открытость к новым знаниям и желание развиваться, - отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».Новости Компаний.