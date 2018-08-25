Об этом сообщил начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ. По словам Муслима ДЖАРДЕМОВА, водитель автобуса фактически переехал женщину, затем посадил ее в автобус и по дороге она скончалась. - Заведено уголовное дело по ст. 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ. - Сейчас ведется расследование. Водитель автобуса задержан до суда не был. Напомним, 6 июня по улице Московская в дачном автобусе скончалась пожилая женщина. Причины смерти не сообщались. Жители дачного кооператива "Черемушки" рассказали, что якобы женщину обнаружили в луже крови на дороге и водитель автобуса подобрал ее и вызвал скорую помощь. Однако позже полицейские сообщили, что сначала дело возбудили по статье "Убийство", а после проведения судебно-медицинской экспертизы уголовное дело было переквалифицировано на статью 345 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Позже родственники обращались в СМИ с просьбой помочь найти свидетелей произошедшего.  