Фото из соцсетей Согласно информации оперативного дежурного ДЧС Атырауской области Куспанова, адресованной ЦУКС КЧС МВД РК, фрагмент ракеты "Мишень" длиной 7-8 м упал с неба в Курмангазинском районе в 20 км от п.Курмангазы 23 августа в 23.00. - Произошло последующее загорание сухой травы, которое было ликвидировано в 22.58 силами ДЧС. Жертв и пострадавших нет, радиационный фон в пределах нормы, - говорится в распространенной информации. По информации оперативного дежурного Куспанова, покрепленной подписью и датой, на месте создана комиссия из числа работников ДЧС, МИО для установления принадлежности предмета. - Место обнаружения было оцеплено сотрудниками РОВД, - уточняется в информации. В пресс-службе КЧС МВД РК данный факт подтвердили.Фото из соцсетей