Туристическая экспедиция павлодарских школьников посетила историко-культурные достопримечательности и сакральные места Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 23-25  августа в рамках реализации программной статьи президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Атыраускую область посетили 65 детей из Павлодарской области - дети из социально-уязвимых слоев населения, куда вошли  ребята из малоимущих и многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Туристическая экспедиция была разделена на три группы, каждая из которых в течение трех дней знакомилась с историко-культурными и сакральными местами Атырауской области. - Цель экспедиции - воспитание чувства патриотизма на основе ознакомления участников маршрута с историческими и сакральными памятниками на территории Павлодарской области. В свою очередь, 70 детей из Павлодарской области посетят сакральные места Атырауской области, - рассказала главный менеджер офиса "Рухани жангыру" в Атырау Орынтай Биманова. В частности, для павлодарских школьников была организована экскурсия на осетроводный завод «Жайық-Атырау», прогулка по реке Урала на катере, а также поход в Областной историко-краеведческий музей. Дети также познакомились с экспонатами  музея декоративно-прикладного искусства им.Ш.Сариева, побывали в летнем лагере «Тұлпар» с.Бесікті. В Индерском районе школьники сходили на экскурсию в мавзолей им. Махамбета Утемисова, а также на холм «Димаш тобе». В Махамбетском районе юные гости из Павлодара побывали мемориальном комплексе «Хан Ордалы Сарайшық», а также на местах, где ведутся археологические раскопки древнего городища. В Атырау дети сходили на экскурсию в Ретро-парк, парк Победы, а также в кино. Вечером 25 августа поезд со школьниками отправится из Атырау в Павлодар. Напомним, что с 14 по 17 текущего года 59 атырауских школьников также побывали с экскурсией в Павлодарской области. Туристическая экспедиция посетила сакральные места Баянаулского района. Камилла МАЛИК