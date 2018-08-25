Свой ответ руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат Тосекбаев разместил на странице в Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Так, руководитель облздрава написал, что в связи с публикацией на площадке FACEBOOK информации о приобретении транспорта ГКП на ПХВ «Зеленовской районной больницы», были запрошены все документы по данному закупу. По его словам, данный автотранспорт был закуплен за счет внебюджетных средств с согласования с членов Наблюдательного совета (протокол имеется) и в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V. - Необходимость данного закупа обусловлена тем, что имеющиеся на балансе больницы легковой автомобиль марки "Газ 3110411" ("Волга") 2003 года выпуска и имеет 100% износ. Организация имеет положительный финансовый результат за 2016-2017 годы. Средства для закупа автотранспорта аккумулировались в течение последних трех лет. Касательно опто-волоконной линий, на данный момент разрабатывается проект и технические условия, уже заложены средства ТАКЖЕ из внебюджетных средств и данная работа будет завершена до конца текущего года. В целом резюмируя, хотелось сказать, что на сегодняшний день все медорганизации работают фактически в рыночных условиях. Госорганизации конкурируют с частными, тем самым порождая высокое качество медуслуг. Деньги следуют за пациентом. Если госмедучреждение имеет положительный финрезультат и при этом, не делая нагрузку на бюджет решает свои проблемы, такие как прокладка опто-волокна, закупая транспорт, обновляя мебель и т.д., одним словом улучшая маттехоснащение, то считаю что менеджмент в данной организации на должном уровне, - написал Канат ТОСЕКБАЕВ. Напомним, член специальной республиканской мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии РК при АДГС и ПК Артур Нигметов на своей странице в Facebook возмутился тем, что директор Зеленовской райбольницы в п. Дарьинск купил для себя кроссовер за 8,5 млн тенге, тогда как для проведения оптико-волоконной связи у больницы средств нет.