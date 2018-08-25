24 августа ассоциация автоперевозчиков ЗКО обратилась в НПП "Атамекен" с просьбой выделить субсидии, а также пересмотреть правила внедрения системы электронного билетирования. По словам перевозчиков, система электронной оплаты за проезд не имеет никакой законодательной базы. - Перевозчики подали примерные расчеты субсидирования и эта цифра составила 3 млрд тенге. В настоящий момент выделено около 200 млн тенге. Это мизерная сумма. Всем известно, что по городу запустили 3 маршрута с системой электронного билетирования. Это еще дополнительные расходы с нашей стороны. Например, один рулон кассовой ленты, который нужен для выдачи билетов электронным терминалам, стоит 145 тенге. В день нужно 4 рулона. Это уже 580 тенге. На линии 30 автобусов. Это около 17 тысяч тенге, а в месяц это уже 522 тысячи тенге. За использование одного терминала автобусный парк в качестве арендной платы платит 15 тысяч тенге. На 30 автобусов маршрута №5 нужно 450 тысяч тенге, - рассказал председатель ассоциации автоперевозчиков ЗКО Аскар МУКАНОВ. Как выяснилось, дополнительно за каждую транзакцию перевозчик должен перечислять 4% от стоимости проезда компании "КазТрансСервис", которая является компанией, занимающейся внедрением данной системы. - По нашим средним подсчетам компания за счет этих процентов имеет 400 тысяч тенге ежедневно. Это очень много. А перевозчики терпят колоссальные убытки, - заявил Аскар МУКАНОВ. Руководители автопарков города попросили подождать с массовым внедрением системы электронного билетирования на всех автобусах города и сравнили свое нынешнее состояние с 90 годами, когда все компании были на грани банкротства. - Сначала нужно решить вопрос с субсидированием убытков перевозчика, а далее уже внедрять всякие технологии, развивать цифровизацию и модернизацию. Мы не против этих новшеств. Мы только за. Но наша задача сейчас - это выжить. А без поддержки государства мы не справимся. Ведь повышение цен на проезд не популярная мера. Мы тоже жители этого города. На нас также влияет повышение цен на топливо, коммунальные услуги. О каких покупках новых автобусов может идти речь? - обратился руководитель одного из автобусных парков города. По словам руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, крупные города Казахстана уже успешно работают по этой системе и её внедрение на территории нашего города неизбежно. - Никаких нарушений законодательства нет. Мы работаем в рамках закона. Сейчас система работает в пилотном режиме. Но до конца года планируется внедрение во всем общественном транспорте города. Субсидирование мы проводим. Из 6 автопарков средства от государства получили 3 предприятия, - заявил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Обслуживающей компании "КазТрансСервис" было предложено снизить процентные ставки по проведенным транзакциям.