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Социум

В Бокейординском районе отметили победителей конкурса «Жомарт жүрек–2019»

Отрадно, что претендентов на такое почетное звание было очень много, а значит много милосердных земляков, готовых протянуть руку помощи многодетным, нуждающимся семьям, которые с большой ответственностью относятся к процветанию малой родины. 16-ти из них были вручены символичные статуэтки и благодарственные письма акима района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благих дел в районе сделано немало. К примеру, выпускники 2009 года школы им. Ахмедьяра Кусаинова села Мұратсай помогли малообеспеченной семье подключить газ к дому, глава ТОО «Наурыз» Азамат Ғұбайдуллин в селе Сайхин огородил
gorod
В Бокейординском районе отметили победителей конкурса «Жомарт жүрек–2019»
Отрадно, что претендентов на такое почетное звание было очень много, а значит много милосердных земляков, готовых протянуть руку помощи многодетным, нуждающимся семьям, которые с большой ответственностью относятся к процветанию малой родины. 16-ти из них были вручены символичные статуэтки и благодарственные письма акима района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Благих дел в районе сделано немало. К примеру, выпускники 2009 года школы им. Ахмедьяра Кусаинова села Мұратсай помогли малообеспеченной семье подключить газ к дому, глава ТОО «Наурыз» Азамат Ғұбайдуллин в селе Сайхин огородил местное кладбище и поставил ворота, депутат районного маслихата Серік Садықов в селе Уялы сделал ремонт в детском садике и провел туда воду. Выпускники 1999 года школы села Бисен обновили ковры в сельской мечети и оснастили объект качественной звуковой аппаратурой. Этот список очень долгий. И все имена и хорошие дела были озвучены в ходе форума. Выразив благодарность местным меценатам за отзывчивость к нуждам земляков и за посильную помощь в благоустройстве сел, аким района Нурлан Рахымжанов вручил им благодарственные письма и статуэтки. На этот раз отметили заслуги 16 предпринимателей района. Каждый из них выразил готовность и впредь помогать родному селу и району. - Мы, выпускники 1999 года выпуска, объединившись, построили для детей села Уялы детскую площадку и спортивную. Хотим, чтобы детишки нашего района росли крепкими, воспитывались в достойных условиях. Хотим, чтобы к нашим начинаниям присоединялись и другие наши земляки. А мы и впредь будем помогать своему селу. Хочу сказать спасибо своим одноклассникам, которые охотно поддержали идею и неравнодушны к развитию нашей малой родины. Всем спасибо за организацию такого мероприятия, - говорит уроженец села Уялы Жаксылык Базарбаев. Стоит отметить в 2017 году в рамках подпрограммы «Туған жер» в районе при поддержке предпринимателей были реализованы 3 проекта на 1 млн 650 тысяч тенге, в 2018 уже 21 проект на сумму 16 млн 250 тысяч тенге. В этом году уже внедрены 12 проектов более чем на 10 млн тенге. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной силами сельских артистов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
звание благодарственное письмо

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