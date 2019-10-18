В Бокейординском районе отметили победителей конкурса «Жомарт жүрек–2019»

Отрадно, что претендентов на такое почетное звание было очень много, а значит много милосердных земляков, готовых протянуть руку помощи многодетным, нуждающимся семьям, которые с большой ответственностью относятся к процветанию малой родины. 16-ти из них были вручены символичные статуэтки и благодарственные письма акима района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благих дел в районе сделано немало. К примеру, выпускники 2009 года школы им. Ахмедьяра Кусаинова села Мұратсай помогли малообеспеченной семье подключить газ к дому, глава ТОО «Наурыз» Азамат Ғұбайдуллин в селе Сайхин огородил