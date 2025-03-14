В Бурабае стартовало IV заседание Национального курултая с участием Президента

14 марта 2025 года в курортной зоне Бурабай началось четвёртое заседание Национального курултая, в работе которого принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Мероприятие собрало представителей власти, общественников, экспертов и депутатов для обсуждения ключевых направлений развития страны. На заседании обсуждаются вопросы социально-экономического развития, укрепления гражданского общества, культуры, образования и других значимых сфер жизни. Участники форума обмениваются мнениями, озвучивают предложения и формируют предложения по актуальным задачам, стоящим перед Казахстаном.

14 марта 2025 года в курортной зоне Бурабай началось четвёртое заседание Национального курултая, в работе которого принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Мероприятие собрало представителей власти, общественников, экспертов и депутатов для обсуждения ключевых направлений развития страны.

На заседании обсуждаются вопросы социально-экономического развития, укрепления гражданского общества, культуры, образования и других значимых сфер жизни. Участники форума обмениваются мнениями, озвучивают предложения и формируют предложения по актуальным задачам, стоящим перед Казахстаном.

Президент выступил с речью, в которой подчеркнул важность конструктивного диалога между властью и обществом и отметил, что курултай является площадкой для выработки идей, способствующих дальнейшему прогрессу страны.

В рамках двухдневного заседания также планируется обсуждение инициатив прошлого курултая и их реализации, а также обозначение новых стратегических ориентиров на ближайшие годы.