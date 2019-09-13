Аким района Миржан Сатканов провел встречу с коллективом центральной районной больницы, где заслушал обращения, вопросы и дал пояснения. В этом году в Аксай прибыли 12 врачей. Чтобы удержать этих специалистов здесь, нужно обеспечить их жильем. В прошлом году акиматом района были выделены 10 квартир в 120-квартирном общежитии. В течение последних 10 лет в Аксае был построен 8-квартирный дом для врачей и отремонтирован под жилье дом, который ранее был занят под классы СОШ №5. Существует потребность в отдельном общежитии для молодых медспециалистов, как врачей, так и работников среднего персонала. Это позволило бы удержать их в районе. Глава района сообщил о том, что по этому вопросу готовится конкретный проект. В то же время медперсонал ЦРБ отметил нестабильную работу общественного транспорта, отсутствие дорог и тротуаров на ряде улиц, табличек с названиями улиц, что затрудняет поиск нужных адресов работникам скорой помощи и вызывает затрудения в работе участковых врачей, существует необходимость контроля за бродячими животными, критика была направлена и на неработающие лифты в многоэтажных домах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.