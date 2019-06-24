В нем приняли участие порядка 500 участников из сельских округов и города Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  История туристического слета "Дорогами славы отцов" началась в 1978 году. Его главной целью было и остается патриотическое воспитание молодежи. Это дань уважения подвигу народа, совершенному в годы Великой Отечественной войны, и почтение памяти жертв политических репрессий - участники посещали место захоронения расстрелянных, которое расположено прямо в степи. В этом году был проведен 42-й туристический слет. Условия и программа неизменны. В течение 3 дней участники соревновались в различных видах спорта, а также проходили проверку туристических навыков и умений. С годами стала сложнее большая туристическая эстафета: окончательная программа туров зачастую становится известной практически в последний момент, что заставляет "туристов" серьезнее относиться к подготовке и выбору членов команды. И надо отметить, что одной из традиций данного слета явялется сотрудничество организаторов с обществом инвалидов района. Люди с ограниченными возможностями выступают в роли помощников и судей. Почетными гостями стали члены сборной Казахстана по паратхэквондо, которые в данное время участвуют в учебно-тренировочных сборах, проходящих в городе Аксай. Анна СУВОРОВА