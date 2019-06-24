Ильяс Испанов возглавлял Актобе с июля 2016 года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мавр Абдуллин. Фото с сайта aktobe.gov.kz Сегодня, 24 июня, в Актобе сменили акима города. Новым градоначальником стал 43-летний Мавр Абдуллин, который до сегодняшнего дня занимал должности заместителя акима Актюбинской области. Ильяс Испанов на должность акима Актобе был назначен в июле 2016 года. До этого руководил департаментом Верховного суда в Астане. Родом из села Семхоз ЮКО. Имеет два образование, одно их них зарубежное – аким обучался в Лондонской школе экономики и политических наук, к 35 годам успел стать кандидатом экономических наук. Работал в банке Сарыагаша на разных должностях, в 26 лет стал помощником акима Южно-Казахстанской области, далее биография Испанова была тесно связана с госслужбой. В Актобе с первых дней он заявил о себе как любитель социальных сетей, все свои действия активно освещая в Инстаграм, любил выкладывать фото не только с проблемных участков, которые посещал, но, например, из тренажерного зала. При Испанове в Актобе ликвидировали «Спецавтобазу», которая с советских времен занималась вывозом ТБО, с 2018 года в городе проблемы с мусором. Также при нем заменили автобусные остановки на стеклянные, дорогие, при этом очень неудобные Кроме этого, повысили стоимость проезда на общественном транспорте, пообещали, что улучшится сервис, но жалоб на движение автобусов стало еще больше. Самый запоминающийся проект городского акимата времен Испанова – расширение русел рек. Возмущения жителей варварской засыпкой родников, уничтожением деревьев дошли до главы государства. На днях в Актобе приехал министр экологии Магзум Мырзагалиев, работы приостановили. Проект обошелся бюджету почти в 7 млрд тенге. Вслед за этим приказом попрощались и с самим акимом города. Азамат АКЫЛ