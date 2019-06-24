В первую городскую больницу скорой помощи Шымкента поступили первые пострадавшие из-за взрывов в Арыси, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил главный врач больницы Абылай Донбай, в тяжелом состоянии сейчас находятся три человека, всего около десяти пострадавших. - Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших. Я не могу сейчас говорить, извините, - сказал главный врач БСМП Шымкента Абылай Донбай. Позже в Управлении здравоохранения Шымкента добавили, что в городскую клиническую больницу № 1 поступили 11 пострадавших из города Арысь. - Из них шестеро получили травмы тела различного характера. Сейчас врачи проводят их обследование. В основном пострадавшие - это дети и женщины, - сообщили в пресс-службе горздрава. На своей странице в Facebook советник акима области Сакен Калкаманов также написал о шести пострадавших. - По сообщению областного управления здравоохранения, на это время в медицинские учреждения области поступило шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них военный, направлен в областную больницу, - говорится в его публикации. В Управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что после взрывов в городе Арысь к медикам обратились 34 человека, Министерство обороны ранее информировало о том, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.