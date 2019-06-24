Информацию об этом на своей странице в Facebook разместил аким Бурлинского района Санджар Алиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  По словам акима района, очень много жалоб и нареканий поступает на работу по организации вывоза мусора. - Изучив все возможные по законодательству варианты выхода из этой проблемы, мы приняли решение. Учитывая социальную и экологическую напряжённость данной ситуации, денежные средства предусмотренные для реконструкции старого стадиона, перенаправить на приобретение техники (примерно 2-3 мусоровоза), которые будут по результатам конкурса переданы в аренду, на условиях ежедневного вывоза мусора в установленном нами объеме, с запретом на выезд из города и приватизацию, - написал Санджар Алиев на своей странице. Далее он объяснил, по какой причине не будет разыгрываться тендер. - Поскольку это конкурентная среда, и тендер икимат не проводит, приглашаю всех желающих предпринимателей участвовать в заключении договоров с жильцами по предоставлению услуг в вывозе мусора, - пояснил Санджар Алиев. Анна СУВОРОВА