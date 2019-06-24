24 июня в Уральске стартовал образовательный проект "Деловые связи", организатором которого является национальная палата предпринимателей и институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ. – Проект проводится четвертый год подряд. Предприниматели должны подать заявку на участие, далее они будут проходить очный десятидневный курс обучения в Уральске с 24 июня по 4 июля. После завершения очного курса будет проходить пятидневное онлайн-обучение и вебинары. В конце участники получают сертификаты, которые дают им право продолжить обучение в Германии. Для этого им необходимо будет успешно пройти собеседование, в котором беседовать с претендентами будут представители Германского университета. Те бизнесмены, которые успешно пройдут все эти туры, смогут бесплатно поехать в Германию и пройти там стажировку. Мы, в свою очередь, в течение всего проекта обеспечим им поддержку бизнес-планов, консультации по составлению бизнес-проектов. В дальнейшем также будет координировать их и проводить консультации. Из Германии участники приедут уже с новым багажом знаний, практики и умений. Там же они могут построить выгодное партнерство для дальнейшей совместной работы. Для работы с предпринимателями мы пригласили лучших тренеров со всего Казахстана, Европы и России, - рассказала менеджер и координатор проекта "Деловые связи" Хлола Рахманова. Стоит отметить, что заявку на участие в проекте "Деловые связи" могут подать представители малого и среднего бизнеса. Единственным условием является наличие действующего бизнеса. Для участия в проекте бизнесменам следует обратиться в региональную палату предпринимателей "Атамекен". – В 2019 году в проекте участвуют бизнесмены из 17 городов Казахстана и трех мегаполисов, это Нур-Султан, Алматы и Шымкент. На сегодняшний день 600 человек уже изъявили желание участвовать, 32 из которых являются западноказахстанцами. В течение трех дней мы еще будем принимать заявки, - рассказала Хлола Рахманова.