Жителей города Арысь эвакуируют после взрыва на складских помещениях с боеприпасами воинской части №44856. На заседании оперативного штаба, который возглавил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, сообщили, что транспорт для эвакуации населения присылают из соседних районов, а также из Шымкента. Из города вывозят даже пациентов больниц. - Из Арысского района около 200 человек эвакуируют из больниц, – сообщили в областном управлении здравоохранения. В департаменте по ЧС ЗКО открыли горячую линию. - В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области в департаменте по ЧС города Шымкент работает горячая линия. По номерам 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66 круглосуточно вы можете получить нужную вам информацию, – сообщили в ДЧС Шымкента. Нужно отметить, что в ЗКО также открыта горячая линия. - Уважаемые жители и гости Западно-Казахстанской области! В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области в Департаменте по ЧС ЗКО работает "Горячая линия". По номеру 8 (7112) 55-40-90 круглосуточно вы можете получить нужную вам информацию, - сообщили в ДЧС Западно-Казахстанской области. В городе всё ещё слышны взрывы на складах.В Минобороны РК сообщили, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет. - 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлёкшее разрыв боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, – сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что направили в Арысь специально созданную комиссию. Личный состав Вооружённых сил РК занимается ликвидацией и минимизацией последствий взрыва. В Арысе проживают более 40 тысяч человек. На некоторых видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, что многие жители покидают город на личном транспорте.Фото с сайта informburo.kz