Прямо под квартирой, которая сейчас горит, находится Центр занятости, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Скриншот с видео Эти кадры прислали очевидцы. В Атырау горит многоэтажный дом по ул. Адмирала Владимирского. В этом доме, именно под квартирой, охваченной пламенем, функционирует Центр занятости. Пожарные уже работают на месте. В ДЧС пока лишь подтвердили факт пожара, пообещав позже предоставить подробную информацию. Добавим, что сегодня, 24 июня, с самого утра по всему городу наблюдаются частые перебои с электричеством. Сейчас температура воздуха в Атырау +40. Лина ОЙЛОВА