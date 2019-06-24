Мужчина уверяет, что случайно нашел их в степи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 23 июня около полуночи в Казталовском районе сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2121». – Машиной управлял 27-летний житель Жанибекского района. При осмотре транспортного средства в багажнике была обнаружена черная сумка, в которой были упакованы 70 штук сайгачьих рогов. По данному факту ОП Казталовского района начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных и их частями или дериватами" - сообщили полицейские.  