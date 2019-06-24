В области объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО,  25 и 26 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град и усиление северного ветра до 15-20 м/с. В Уральске 25 и 26 июня ожидаются гроза, град и усиление северного ветра до 18 м/с.  