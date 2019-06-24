Сегодня практически во всех районах нефтяной столицы - отключение света, в некоторых районах города за сегодняшний день отключали электроэнергию по 5-6 раз, сообщает корреспондлент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Горожане начали выступать с обращениями к акимату о бесперебойном снабжении электричеством в соцсетях. Акимат к вечеру вынужден был сообщить следующее. - В связи с наступлением аномально жаркой погоды по Атырауской области резко увеличилось потребление электрической энергии. Основной источник генерации электрической энергии, АО "Атырауская ТЭЦ" работает в режиме максимальной возможности выдачи мощности, - говорится в сообщении акимата. - Прием электроэнергии в Атыраускую область со стороны Западно-Казахстанской области имеет режимные ограничения по пропускной способностью ЛЭП-220кВ Уральск-Атырау, по которым обеспечивается паралельная работа энергосистем Атырауской и Мангистауской областей с Единой энергетической системой. При достижении величины в 130МВТ для предотвращения нарушения устойчивой работы энергосистем, которое может привести к отключению ЛЭП-220кВ, срабатывает противоаварийная автоматика (САОН-система автоматики отключения нагрузки). Резерв мощности электроэнергии по договору должен был обеспечить в западном регионе ТОО "МАЭК-Казатомпром", которая не выполняет свои обязательства, что приводит к срабатыванию САОН. В свою очередь АО "Атырау Жарык" направило письмо в АО "Кегок" о необходимости обеспечения электроэнергией потребителей Атырауской области. Как заметили в пресс-службе акимата, АО "Атырау Жарык" по мере возможности производит оперативные переключения для быстрого восстановления электроснабжения потребителей после срабатывания САОН. Между тем, завтра в Атырау синоптики прогнозируют неутешительные +38. Лина ОЙЛОВА