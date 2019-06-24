Аким Туркестанской области сообщил, что в городе практически никого не осталось, сообщает vlast.kz. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на экстренном брифинге в понедельник по ЧП в Арыси рассказал об обстановке на текущий момент. По его информации, в городе практически никого не осталось. –С самого начала мы вместе с комитетом по ЧС скоординированно начали проводить соответствующие мероприятия. Каждый час проводим обход города, в городе практически никого не осталось, - сообщил Шукеев. Он напомнил, что в городе Арысь проживает 45 тысяч человек. По его словам, «масштабы очень большие, и это может продолжаться несколько дней». На сегодняшний день в медучеждения поступил 31 пострадавший, но, как отметил Шукеев, окончательные данные уточняются. – Эта цифра может увеличиться, - сказал аким. Министр обороны Нурлан Ермекбаев также подтвердил, что взрывы могут продолжаться несколько дней.  