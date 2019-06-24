На западе Казахстана сохранится жаркая погода. По данным РГП "Казгидромет", 25 июня в Уральске ожидается дождь. Столбики термометров покажут 32 градуса выше нуля днем, ночью +20. В Атырау переменная облачность, погода без осадков. Днем синоптики прогнозируют 39 градусов жары, ночью +25. Переменная облачность и 38 градусов жары днем ожидается в Актобе, ночью +20. В Актау погода без осадков, днем +36, ночью +25.  