По итогам утренних торгов на бирже KASE курс рубля перевалил за отметку в 6 тенге. Экономист Astana best consulting group Арман Байганов объяснил причины произошедшего, передает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ"
По словам эксперта, это свидетельствует о том, что Казахстан пытается повысить конкурентоспособность своей экономики внутри Евразийского экономического сообщества.
– Обычно валютные войны между основными торговыми партнерами происходят по причине слабости экономики одного из партнеров и более эффективной торговой экспансии другого партнера. В таком случае более слабый партнер девальвирует свою валюту. Ослабление валюты тенге происходит вынужденно, для поддержания положительного торгового сальдо, но это также влечет повышение инфляции, - сказал экономист.
Он отметил, что необходимо принять действенные меры всем ветвям власти для проведения экономических реформ.
– Казахстан много импортирует сельскохозяйственную технику, комплектующие к автомобилям, частично продукты питания, тем самым дорогой рубль непосредственно отражается на росте цен. Ослабление валюты к валютам основных стран-партнеров является неким вызовом для руководства страны, и одними только монетарными действиями Нацбанка РК это не решить. При текущей обстановке существует высокая вероятность дальнейшего ослабления тенге к российской валюте, - сказал эксперт.
По итогам утренних торгов на бирже KASE курс доллара составил 378,45 тенге, рубля - 6,0025 тенге, юаня - 55,0751 тенге. Все три валюты укрепились
