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Социум

В Бурлинском районе прошел молодежный мотивационный форум «StudUnion»

Форум был организован МОО «Аксай жастары» и Молодежным ресурсным центром, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Были приглашены в качестве спикеров лидер альянса студентов Уральска Муса Кунеев, экс-президент дебатного клуба "Акикат" и региональный представитель проекта ZhasProject по ЗКО Акерке Шайкы и директор учебного центра business and future, бизнес-тренер, общественный деятель Асем Diamond. В ходе мероприятия проводился анализ событий Года молодежи и озвучивались перспективы развития волонтерского движения в Казахстане в преддверии предстоящего Года волонтеров. Стоит отметить, что
gorod
В Бурлинском районе прошел молодежный мотивационный форум «StudUnion»
Форум был организован МОО «Аксай жастары» и Молодежным ресурсным центром, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Были приглашены в качестве спикеров лидер альянса студентов Уральска Муса Кунеев, экс-президент дебатного клуба "Акикат" и региональный представитель проекта ZhasProject по ЗКО Акерке Шайкы и директор учебного центра business and future, бизнес-тренер, общественный деятель Асем Diamond. В ходе мероприятия проводился анализ событий Года молодежи и озвучивались перспективы развития волонтерского движения в Казахстане в преддверии предстоящего Года волонтеров. Стоит отметить, что при Молодежном ресурсном центре действует волонтерский корпус «GOLD», в состав которого входят школьники и учащиеся средних специальных заведений. Волонтерами ведется работа в разных направлениях: участие в экологических акциях, социальная помощь, работа с людьми с ограниченными возможностями, организация и проведение мероприятий популярных молодежных движений: стритворкаут, брейкданс, и т.д. Также проводится ряд тренингов, круглых столов, дебаты с участием специалистов из различных сфер жизни района. Запланировано развитие волонтерства по отдельным направлениям: по линии общественного порядка, здравоохранения, образования и т.д. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
студенты форум

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