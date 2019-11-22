В Бурлинском районе прошел молодежный мотивационный форум «StudUnion»

Форум был организован МОО «Аксай жастары» и Молодежным ресурсным центром, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Были приглашены в качестве спикеров лидер альянса студентов Уральска Муса Кунеев, экс-президент дебатного клуба "Акикат" и региональный представитель проекта ZhasProject по ЗКО Акерке Шайкы и директор учебного центра business and future, бизнес-тренер, общественный деятель Асем Diamond. В ходе мероприятия проводился анализ событий Года молодежи и озвучивались перспективы развития волонтерского движения в Казахстане в преддверии предстоящего Года волонтеров. Стоит отметить, что