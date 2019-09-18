В нем приняли участие аким Бурлинского района Миржан Сатканов, заместитель акима города Аксай Досхан Кузенбаев, руководители государственных учреждений и предприятий. Прием граждан велся в свободном формате. Поступило 10 обращений, содержащие порядка 40 вопросов, затрагивающие различные сферы жизни города: общественный транспорт, состояние остановочных павильонов, строительство детских площадок, вывоз и утилизация ТБО. Много вопросов поступило по благоустройству. Также жителей интересовали вопросы трудоустройства, ремонта сетей холодного водоснабжения, жилищного обеспечения, снижение долговой нагрузки в соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева, судьба брусчатки, демонтированной с бульвара Наурыз, и др. На те вопросы, которые было можно решить на месте, даны ответы, проведена консультация. Обращения, требующие более детального рассмотрения, взяты на контроль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.