Прием граждан велся в свободном формате. Поступило 10 обращений, содержащих порядка 40 вопросов, затрагивающих различные сферы жизни города. Общественный транспорт, состояние остановочных павильонов, строительство детских площадок, вывоз и утилизация ТБО. Много вопросов поступило по благоустройству. Также жителей интересовали вопросы трудоустройства, ремонта сетей холодного водоснабжения, жилищного обеспечения, снижения долговой нагрузки в соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева, судьба брусчатки, демонтированной с бульвара Наурыз, и др. На те вопросы, которые было возможным решить на месте, даны ответы, проведено консультирование. Обращения, требующие более детального рассмотрения, взяты на контроль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.