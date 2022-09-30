Иллюстративное фото из архива "МГ" Указом президента Казахстана от 21 сентября 2022 года были назначены внеочередные выборы президента РК. - Согласно Конституции и избирательному законодательству, каждый гражданин имеет право участвовать в голосовании на выборах по достижении восемнадцатилетнего возраста. Для того, чтобы избиратель мог реализовать это право, в соответствии с п.5 ст.24 Конституционного Закона РК «О выборах в РК» аппаратом акима района составляются списки избирателей. Каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента объявления или назначения выборов. В случае, если избирателю не позже чем за тридцать дней до выборов стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей. При обращении гражданина в соответствии с пунктом п.5 ст.24 Закона «О выборах в РК» местный исполнительный орган организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать, - рассказали в акимате Бурлинского района. Между тем, временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей на основании поданного ими заявления в местный исполнительный орган с исключением из списка по месту постоянной регистрации. Для уточнения информации об избирателях в районе создан саll-центр. Обратившись в саll-центр по телефону 40-0-43, +7 775 628 05 67 (Whatsapp) или по адресу город Аксай, улица Әл-Фараби,99, каждый гражданин может уточнить сведения о том, включен ли он в список избирателей, на каком именно избирательном участке он зарегистрирован, а также проверить данные о себе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.