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Социум

В Бурлинском районе вручили ключи многодетным семьям

Квартиры были выделены в новостройке в 10 микрорайоне Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Площадь каждой составляет 103,2 квадратных метра. Во дворе имеется большая детская площадка. Рядом центральная районная больница, два детских сада и школа-лицей. Сауле Раскалиева - мама 6 детей. Несмотря на наличие совсем маленького ребенка, женщина работает. Своего собственного жилья у семьи нет. Сауле снимала времянку, состоящую из маленькой кухоньки, которая не могла вместить всю семью одновременно, и основной комнаты, являвшейся и залом, и спальней, и учебным кабинетом, где старшие дево
gorod
В Бурлинском районе вручили ключи многодетным семьям
Квартиры были выделены в новостройке в 10 микрорайоне Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Площадь каждой составляет 103,2 квадратных метра. Во дворе имеется большая детская площадка. Рядом центральная районная больница, два детских сада и школа-лицей. Сауле Раскалиева - мама 6 детей. Несмотря на наличие совсем маленького ребенка, женщина работает. Своего собственного жилья у семьи нет. Сауле снимала времянку, состоящую из маленькой кухоньки, которая не могла вместить всю семью одновременно, и основной комнаты, являвшейся и залом, и спальней, и учебным кабинетом, где старшие девочки делали домашнее задание. Четырехкомнатная квартира показалась семье дворцом. - Здесь места хватит всем. Это самое главное. Мы можем не тесниться. И дочки смогут в тишине заниматься. Я очень благодарна за такое внимание и квартиру. Если честно, даже не верилось, пока ключи не вручили прямо в руки, - делится Сауле Раскалиева. -  Мы раньше жили в другой части города, и дочки там первую школу ходили. Если нас не примут здесь в шестую, даже не представляю, как они смогут добираться. Маршрутки у нас очень плохо ходят. У Гульсары Дюсекеновой 5 детей. И уже есть внуки. Шумная дружная семья. Осмотр новой квартиры начался для этих людей с соблюдения всех традиционных ритуалов: первым в квартиру зашел кот, а далее - традиционное "шашу". Также ключи получил Сейилхан Хамзиев. В этой семье 8 детей. Его жена умерла 3 года назад. Семья жила в съемном жилье. На данный момент в Бурлинском районе 406 многодетных семей. Порядка 100 из них стоит в очереди на получение жилья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
квартира

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