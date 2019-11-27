В Бурлинском районе вручили ключи многодетным семьям

Квартиры были выделены в новостройке в 10 микрорайоне Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Площадь каждой составляет 103,2 квадратных метра. Во дворе имеется большая детская площадка. Рядом центральная районная больница, два детских сада и школа-лицей. Сауле Раскалиева - мама 6 детей. Несмотря на наличие совсем маленького ребенка, женщина работает. Своего собственного жилья у семьи нет. Сауле снимала времянку, состоящую из маленькой кухоньки, которая не могла вместить всю семью одновременно, и основной комнаты, являвшейся и залом, и спальней, и учебным кабинетом, где старшие дево