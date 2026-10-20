В бюджете Уральска нет денег на реставрацию исторических домов

Ранее сообщалось, что к работам по восстановлению старинных домов на проспекте Назарбаева хотят привлечь специалистов из Оренбурга. Однако в ближайшие два года реставрация не планируется.

В начале сентября на внеочередной сессии маслихата аким Уральска Мурат Байменов сообщил, что к восстановлению исторических зданий на проспекте Назарбаева планируют привлечь специалистов из Оренбурга. По его словам, во время визита в российский город аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился к руководству Оренбургской области с просьбой помочь сформировать группу экспертов по архитектуре и реставрации. Планируется, что они примут участие в восстановлении старинных домов на проспекте Назарбаева.

Эта новость обрадовала жителей города. В редакцию стали поступать вопросы о том, когда начнутся работы и какие здания войдут в список на реставрацию. Мы направили запросы в несколько ведомств, чтобы выяснить подробности. Однако выяснилось, что в ближайшие два года реставрация исторических зданий не запланирована.

В отделе культуры Уральска нам сообщили, что из-за отсутствия необходимого финансирования работы по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия не включены в планы на 2026-2027 годы. Вернуться к этому вопросу могут в будущем, если появятся необходимые средства.

В Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО также сообщили, что на 2026 год новых предложений о включении объектов в план научно-реставрационных работ не поступало.

В этом году работы ведутся на двух памятниках истории и культуры местного значения:

здании областного казахского драматического театра имени Х. Букеева,

двухэтажном доме, в котором сейчас находится департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ЗКО.

Всего в Западно-Казахстанской области под государственной охраной находятся 2 134 памятника истории и культуры. Из них 30 имеют республиканское значение, ещё 2 104 - местное.

В Уральске расположено 264 таких объекта: 8 республиканского и 256 местного значения. При этом, как отмечают в Госинспекции, большинство исторических зданий нуждается в реставрации.

Какие здания требуют восстановления?

Документы для проведения научно-реставрационных работ уже подготовлены для дома купцов Ванюшиных XIX века на улице Некрасова, 16/1. Сейчас в этом здании располагается Детская художественная школа имени С. Гумарова. Научно-проектная документация по объекту согласована.

Ещё один памятник, которому необходим ремонт, - аптека Штрауса XIX века. Здесь требуется провести реставрационные работы из-за протекающей кровли.

Несмотря на необходимость восстановления исторических зданий, конкретные сроки начала новых работ пока не определены. Всё будет зависеть от наличия финансирования.

Напомним, что благоустройство проспекта Назарбаева продолжается уже второй год. Здесь обновили тротуары, канализационные люки, арычную систему и занимаются озеленением. Власти планируют постепенно преобразить весь проспект. Работы по его благоустройству и восстановлению исторических объектов продолжатся и в 2027 году.