Как рассказали в ДЧС Атырауской области, сообщение о задымлении гостиницы поступило в 14.58 сегодня, 23 сентября. - По прибытию к месту вызова обнаружено возгорание кровли здания гостиницы. Предварительная площадь пожара на данный момент - 800 кв. м. В результате возгорания кровельного покрытия, пожар распространился на верхний этаж. Пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули гостиницу, - рассказали областном департаменте. Тушение пожара продолжается. В работах задействованы около 50 сотрудников ДЧС и негосударственной противопожарной службы, а также 12 единиц техники. В городе наблюдаются пробки, так как из -за пожара оцеплена центральная улица. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.