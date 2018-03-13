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Происшествия Социум

В центре Уральска горела сауна

Пожар произошел в сауне, расположенной в районе центрального рынка, по улице Молдагалиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сауна расположена в общем дворе жилых домов. Из-за сильного задымления жильцы квартир вышли на улицу, боясь, что огонь распространится и на их дома. По словам одной из жительниц дома, расположенного по соседству с сауной, дым из помещения появился около 11 утра. - Я вышла на улицу и увидела огромные клубы дыма. Наш дом построен практически впритык к зданию, где расположена сауна, и мы, боясь, что огонь перекинется на нашу крышу, вышли из дома, взяв с собой личн
gorod
В центре Уральска горела сауна
Пожар произошел в сауне, расположенной в районе центрального рынка, по улице Молдагалиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сауна расположена в общем дворе жилых домов. Из-за сильного задымления жильцы квартир вышли на улицу, боясь, что огонь распространится и на их дома. По словам  одной из жительниц дома, расположенного по соседству с сауной, дым из помещения появился около 11 утра. - Я вышла на улицу и увидела огромные клубы дыма. Наш дом построен практически впритык к зданию, где расположена сауна, и мы, боясь, что огонь перекинется на нашу крышу, вышли из дома, взяв с собой личные вещи, - пояснила женщина. Стоит отметить, что возгорание произошло в подвальном помещении сауны. Однако огромные клубы дыма заполонили все здание. Сотрудники дорожной полиции временно ограничили движение по улице Молдагалиева в сторону улицы Курмангазы. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что на место пожара выезжали 6 единиц техники и 22 человека личного состава. - В одноэтажном здании сауны загорелась обрешетка кровли и потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 35 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Другие подробности произошедшего выясняются.
hWl091BVosc   Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
Пожар сауна

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