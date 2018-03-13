В центре Уральска горела сауна

Пожар произошел в сауне, расположенной в районе центрального рынка, по улице Молдагалиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сауна расположена в общем дворе жилых домов. Из-за сильного задымления жильцы квартир вышли на улицу, боясь, что огонь распространится и на их дома. По словам одной из жительниц дома, расположенного по соседству с сауной, дым из помещения появился около 11 утра. - Я вышла на улицу и увидела огромные клубы дыма. Наш дом построен практически впритык к зданию, где расположена сауна, и мы, боясь, что огонь перекинется на нашу крышу, вышли из дома, взяв с собой личн