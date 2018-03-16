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Происшествия Социум

В центре Уральска весь день не будет воды

Из-за проведения ремонтных работ ТОО "Батыс су арнасы" отключит водоснабжение по улице Курмангазы и Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", сегодня, 16 марта по адресу улица Курмангазы, 108 будут производиться работы по замене трубы. - В связи с этим будет временно приостановлена подача водоснабжения в жилых домах благоустроенного сектора по улице Курмангазы, 108,110,112/1 и улице Ихсанова,52, а также в здании ТОП, - говориться в сообщении. Ориентировочное время проведения работ – с 11.00 до 18.00.
Кристина Кобина
В центре Уральска весь день не будет воды
Из-за проведения ремонтных работ ТОО "Батыс су арнасы" отключит водоснабжение по улице Курмангазы и Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", сегодня, 16 марта по адресу улица Курмангазы, 108 будут производиться работы по замене трубы. - В связи с этим будет временно приостановлена подача водоснабжения в жилых домах благоустроенного сектора по улице Курмангазы, 108,110,112/1 и улице Ихсанова,52, а также в здании ТОП, - говориться в сообщении. Ориентировочное время проведения работ – с 11.00 до 18.00.
отключение воды

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