Об этом стало известно 12 января поздно вечером, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.proza.ru Иллюстративное фото с сайта www.proza.ru Руководитель аппарата акима Чингирлауского района Ержан ТУРМАГАМБЕТОВ подтвердил информацию и рассказал, что 12 января из Сырымского района 9 человек вышли на лыжах в сторону Чингирлауского района. По всей вероятности они занимаются туризмом. Их целью был поселок Караагаш Чингирлауского района. На их пути были поселки Аксуат и Каргалы. - О том, что они заблудились, я узнал в 19.00, - говорит Ержан ТУРМАГАМБЕТОВ. - Я постоянно нахожусь на связи с пропавшими, у них есть сотовый телефон, и они находятся в зоне действия сети. Всего заблудившихся 9 человек, из них 6 учителей и 3 учеников сельской школы. Думаю, что мы их скоро найдем, потому что они только недавно сказали мне по телефону, что видят огни какого-то поселка и сейчас идут к нему. По их объяснениям мы поняли, где они ориентировочно находятся. К тому же погода улучшается, буран затихает. Также по словам руководителя аппарата акима района, на поиски была послана местная техника: тракторы из поселков Караагаш и Аксуата, а также выехали люди на лошадях из поселков Аксуат и Каргала. Нужно отметить, что из Уральска также выехали спасатели. - Нам поступил звонок о пропаже людей и на поиски было отправлено 3 единицы техники, - рассказала главный специалист ДЧС Бибигуль НУРМУХАНОВА. Спустя некоторое время пришло сообщение, что заблудившиеся нашлись. Аким Чингирлауского района Алдияр ХАЛЕЛОВ рассказал, что заблудившихся людей нашли трактористы из поселка Караагаш в полутора километрах от этого поселка. - Сегодня они останутся ночевать в Караагаше, а утром приедет скорая помощь и аким Сырымского района, и их всех заберут, - сказал аким Чингирлауского района.