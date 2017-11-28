Сегодня, 28 ноября, в областном акимате состоялась презентация проекта по работе медиаторов в центре обслуживания населения. По словам менеджера проектов ТОО "Logitex" Антона СКРАМОВСКОГО, теперь для того, чтобы получить помощь медиатора, необходимо прийти в ЦОН и оставить заявку. - Алгоритм работы выглядит так: человек приходит в ЦОН для консультации, там же заполняет электронную заявку, где указывает все свои личные данные и по какому вопросу именно он ищет помощь. После чего сотрудник центра обслуживания населения выдает ему талон с адресом, временем приема и именем медиатора, - пояснил Антон СКРАМОВСКИЙ. Стоит отметить, что человек может сам выбрать себе медиатора или же его назначит сама программа в зависимости от занятости медиаторов. - Программа устроена таким образом, что все медиаторы региона видят новые заявки и откликаются на них. При этом в программе также указывается, где именно требуется помощь в районе или же городе, чтобы медиаторы, которые находятся в Уральске, не отвлекались. Также идет разделение по гражданским, уголовным, экономическим и прочим делам, - рассказал Антон СКРАМОВСКИЙ. Электронная запись к медиаторам была введена для упрощения доступа к ним, а также не будет тратиться время на поиск и выбор специалиста и волокиту с документами. - На первом этапе подобная услуга будет доступна в ЦОНе №1. В 2018 году планируется вывести данный проект на единый портал, где люди без помощи специалиста ЦОНа смогут сами оставлять заявки и пользоваться услугой, не выходя из дома. К слову, в Западно-Казахстанской области на сегодняшний день действуют более 100 кабинетов медиации. Открытие кабинета медиации - это своевременный и оправданный шаг, поскольку применение примирительных процедур актуально в современных условиях для разрешения конфликтов, не прибегая к судебной защите. Центры медиаторов смогут оказать существенную поддержку в разрешении незначительных споров и конфликтов. Кабинет медиации оснащен справочными материалами и буклетами.