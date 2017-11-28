Благодаря финансовой поддержке меценатов сегодня активно развиваются спорт, культура, образование, здравоохранение. Решаются проблемы многих жителей области, связанные со строительством инфраструктуры, оказывается материальная помощь малобеспечееным и многодетным семьям, инвалидам. В частности, благодаря помощи директора областного филиала "Казахского общества слепых" Али СЕЙДОВА в Атырау была построена спортивная площадка для инвалидов. А председатель крестьянского хозяйства "Бекет" за свой счет свозил сельскую молодежь на международную выставку ЭКСПО. Меценат по имени Алибек СЕМГАЛИЕВ помогает начинающим спортсменам с инвентарем и поездками на различные соревнования по кикбоксингу, парадзюдо и футболу. По словам организаторов мероприятия, таких людей должны знать как взрослые, так и дети.

