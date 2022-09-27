Кадр с видео Кавказ.Реалии В Махачкале и Хасавюрте 26 сентября люди вышли на акцию протеста против частичной мобилизации , сообщает Кавказ.Реалии . В Махачкале собрались несколько сотен митингующих, в Хасавюрте - около сотни. Акция протеста позже началась и в Нальчике.

Дагестан является частью РФ. Махачкала - столица Дагестана с полумиллионным населением. Хасавюрт - город на юге, проживают там чуть более 130 тысяч человек. Нальчик - туристический город на юге, проживают более 200 тысяч человек.

- Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа... Стравливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги. Отвратительно, что в этой нечестной игре они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких... Задачи по частичной мобилизации, которые поставил наш президент, мы выполним, - написал Меликов.