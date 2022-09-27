Дагестан является частью РФ. Махачкала - столица Дагестана с полумиллионным населением. Хасавюрт - город на юге, проживают там чуть более 130 тысяч человек. Нальчик - туристический город на юге, проживают более 200 тысяч человек.Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в Telegram заявил, что это «враги пытаются расколоть общество».
- Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа... Стравливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги. Отвратительно, что в этой нечестной игре они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких... Задачи по частичной мобилизации, которые поставил наш президент, мы выполним, - написал Меликов.В заключении он пожелал бойцам «вернуться с победой». Правда, над чем и кем, не уточнил, ведь РФ всё ещё настаивает, что это лишь «специальная операция». Позже в сети появились фейки о якобы отмене мобилизации в Дагестане, но официально информацию сразу же опровергли. Такое решение сможет принять лишь Владимир Путин. Кремлёвские СМИ ситуацию, конечно же, не освещали. Лишь заявили, без повестки, что в Дагестане создадут штаб по оказанию помощи населению по вопросам мобилизации. Между тем в Казахстан продолжают прибывать россияне, бегущие от мобилизации. Всего за пять дней только в ЗКО прибыло порядка 17 тысяч граждан РФ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.